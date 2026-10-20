martes, octubre 20, 2026
Lo último:
Locales

AUTOMÓVIL QUEDA VARADO AL INTENTAR CRUZAR CALLE INUNDADA JUNTO A LA TERMOELÉCTRICA DE LERMA

San Francisco de Campeche.- El conductor de un automóvil Mazda intentó atravesar una zona con acumulación de agua a un costado de la termoeléctrica de Lerma, pero la unidad quedó varada debido al nivel de la inundación.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar cruzar calles donde no sea posible calcular la profundidad del agua, ya que existe el riesgo de que los vehículos queden atrapados o sufran averías.

También te puede gustar

BIBY RABELO ENTREGA SU II INFORME DE GOBIERNO AL CABILDO 

DISCO DE CORTE EXPLOTA DURANTE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y DEJA UN LESIONADO

EN REDES: “PURAS MAMADAS DICE”, “QUE SE LARGUEN LAS 2” Y “ESTÁ ENAMORADA DE MARCELA”, RESPONDEN CIBERNAUTAS A LAYDA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *