AUTOMÓVIL QUEDA VARADO AL INTENTAR CRUZAR CALLE INUNDADA JUNTO A LA TERMOELÉCTRICA DE LERMA

San Francisco de Campeche.- El conductor de un automóvil Mazda intentó atravesar una zona con acumulación de agua a un costado de la termoeléctrica de Lerma, pero la unidad quedó varada debido al nivel de la inundación.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar cruzar calles donde no sea posible calcular la profundidad del agua, ya que existe el riesgo de que los vehículos queden atrapados o sufran averías.