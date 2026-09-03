MIENTRAS ACUSAN “MANIPULACIÓN”, MARCELA MUÑOZ DIFUNDE IMÁGENES VIEJAS COMO SI FUERAN UN OPERATIVO ACTUAL

-ENTONCES, ¿QUIÉN MANIPULA LA INFORMACIÓN Y DIFUNDE NOTICIAS FALSAS?

En medio de los constantes señalamientos del Gobierno de Campeche contra los medios de comunicación por una supuesta manipulación informativa, una cuenta identificada como “Estudio Marte”, atribuida a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, difundió imágenes de un cateo realizado hace más de cuatro años, presentándolas como si correspondieran a un operativo reciente encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.

Las fotografías utilizadas corresponden al cateo efectuado en julio de 2022 en una propiedad del entonces dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, durante un operativo ampliamente documentado y difundido por medios de comunicación en aquel momento.

Sin embargo, la publicación fue presentada este jueves como si las imágenes pertenecieran a un operativo actual, atribuyendo la acción a las fuerzas federales encabezadas por García Harfuch, sin precisar que el material corresponde a hechos ocurridos hace varios años.

La difusión de imágenes fuera de contexto provocó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que desde una cuenta vinculada a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se compartiera información que puede inducir a la desinformación.

El hecho contrasta con el discurso que en diversas ocasiones han sostenido la gobernadora Layda Sansores San Román y funcionarios de su administración, quienes han acusado a medios de comunicación y periodistas de manipular información y difundir noticias falsas.

EN JUNIO DE 2026 CODHECAM ADVIERTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE MARCELA MUÑOZ Y “ESTUDIO MARTE”

La página digital “Estudio Marte”, identificada públicamente por su cercanía con Marcela Muñoz Martínez, es usada como golpeteo contra adversarios políticos.

Recordemos que el 16 de junio de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) emitió medida cautelar tras una investigación iniciada por el propio organismo**, la cual** documentó una práctica recurrente consistente en mantener a personas detenidas esposadas en el exterior del Juzgado Cívico, donde eran fotografiadas y posteriormente exhibidas en redes sociales a través de la página “Estudio Marte”.

La CODHECAM emitió una medida cautelar contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), encabezada por Marcela Muñoz Martínez, al advertir posibles violaciones a derechos humanos en el manejo de personas detenidas antes de ser presentadas ante el Juzgado Cívico.

Como parte de la investigación, el organismo revisó 78 publicaciones difundidas por “Estudio Marte”, en las que aparecían al menos 92 personas detenidas, concluyendo que las imágenes fueron tomadas cuando permanecían bajo custodia policial y antes de ser puestas formalmente a disposición de la autoridad competente.

La Comisión advirtió que esta práctica podría vulnerar derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad, la protección de datos personales, la presunción de inocencia, la integridad personal y el debido proceso, además de contravenir criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• La queja surge por la detención de un periodista el 14 de junio de 2026, quien denunció haber sido esposado, trasladado al Juzgado Cívico y mantenido durante aproximadamente 25 minutos sentado sobre un arriate, en el exterior del inmueble, antes de ser ingresado formalmente.

• La CDHEC no se limitó a ese caso. Realizó una investigación propia y encontró otro expediente abierto por hechos similares.

• Durante una inspección a publicaciones difundidas por la página “Estudio Marte”, la Comisión revisó 78 publicaciones donde aparecían 92 personas detenidas.

• La Comisión determinó que las fotografías fueron tomadas en el exterior del Juzgado Cívico y que las personas aparecían esposadas o bajo mecanismos de aseguramiento.

• El documento señala que las personas fueron colocadas deliberadamente en espacios públicos visibles desde la vía pública, donde podían ser observadas por peatones y automovilistas.

• La Comisión advirtió que en muchas imágenes ni siquiera se observaba la presencia de elementos policiacos custodiando a los detenidos.

• El análisis jurídico concluye que existe un posible incumplimiento al deber de poner de inmediato a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas.

• Considera que podrían estar siendo vulnerados derechos fundamentales como:

• Dignidad humana.

• Privacidad.

• Protección de datos personales.

• Presunción de inocencia.

• Integridad personal.

• Debido proceso.

• La Comisión concluye que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica susceptible de repetirse con cualquier persona detenida bajo custodia de la Policía Estatal.