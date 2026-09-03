LOCATARIOS DEL AFA MARCHAN HASTA EL PALACIO PARA EXIGIR SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE EL EXALCALDE PABLO GUTIÉRREZ SE NEGÓ A SOLUCIONAR

Ciudad del Carmen.- Locatarios del mercado público “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) marcharon y se manifestaron pacíficamente a las afueras del Palacio Municipal de Ciudad del Carmen, para exigir a las autoridades atención a diversas problemáticas que, aseguran, llevan años afectando al principal centro de abasto de la Isla, y el exalcalde Pablo Gutiérrez no los quiso atender ni escuchar.

Daisy María Briseño Rosado, representante de Locatarios y Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, explicó que una de las principales demandas es el mantenimiento al cuarto frigorífico, indispensable para conservar los productos ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Los comerciantes también denunciaron deficiencias en la limpieza, cañerías obstruidas que generan olores fétidos, falta de vigilancia y de agua y la presencia constante de personas en situación de calle y bajo los efectos del alcohol, tanto dentro como en los alrededores del mercado.

A estas problemáticas se suman presuntas irregularidades administrativas. Briseño Rosado aseguró que, tras el cambio de administración municipal, algunos documentos personales entregados por los locatarios en las oficinas no han sido localizados, además de que existen pagos por derecho de piso que no aparecen registrados en el sistema, pese a que comerciantes aseguran contar con comprobantes.

Tras ser ignorados por Pablo Gutiérrez, ahora los locatarios piden a la administración encabezada por la alcaldesa Priscila Heredia Novelo, una reunión para exponerle directamente cada problemática y analizar soluciones, como reforzar la vigilancia, mejorar las condiciones de los sanitarios y establecer espacios adecuados y seguros para mujeres y niñas.

Los inconformes señalaron que buscan ser escuchados, pues la situación económica es complicada y las ventas están bajas.