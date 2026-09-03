“¿DÓNDE ESTÁN LOS MEDICAMENTOS QUE MANDA LA PRESIDENTA?”; IGNORA LAYDA PROTESTA POR DESABASTO

-Esteban Hinojosa nos “mandó por un tubo” cuando fuimos a pedirle apoyo, y así quiere ser alcalde, recriminan manifestantes

“¿Dónde están los medicamentos que manda la Presidenta?”, se leía en las pancartas que Luis Daniel Yeh Chan y otro compañero mostraron como protesta, durante el evento de entrega de ambulancias encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román, quien los ignoró, y ni siquiera se permitió que los dos manifestantes se acercaran al vehículo en el que se transportaba.

Para ello, personal de la Secretaría de Salud y de la propia seguridad de la mandataria morenista se interpusieron entre los solitarios manifestantes, e incluso pretendieron tapar el cartel que mostraban.

Los manifestantes, que en ocasiones anteriores han realizado plantones frente al Palacio de Gobierno del Estado, tildaron de mentirosas a la coordinadora del IMSS-Bienestar, Liliana Montejo León, y al secretario de Salud (Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra) –a este último dijeron no conocerlo–, pues afirman que los centros de salud en zonas rurales y urbanas están bien, pero en realidad se encuentran en completo abandono.

Los inconformes son integrantes del Comité Voluntario del Centro de Salud de la colonia El Polvorín, y en más de una ocasión han señalado que al acudir por consulta o emergencia, la ciudadanía enfrenta maltrato y desabasto de medicamentos, y denunciaron que el recurso anual fue invertido en un estacionamiento para el personal administrativo.

Durante su manifestación, expusieron también que el titular de la Secretaría de Bienestar, Hinojosa Rebolledo, los “mandó por un tubo” cuando le fueron a solicitar apoyos para la gente necesitada, “y así quiere ser presidente municipal”, recriminó Yah Chan.

Al final del evento, los 2 manifestantes con pancartas en lo alto, se colocaron cerca de la camioneta de Layda Sansores, quien sin mirarlos subió a su vehículo y se retiró. Yeh Chan sólo atinó a mostrarle el dedo pulgar de su mano derecha.