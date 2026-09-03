MOTOCICLISTA DERRAPA Y TERMINA DEBAJO DE UN CAMIÓN DEL KO’OX EN AVENIDA CONCORDIA

San Francisco de Campeche.- Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar las debidas precauciones, un motociclista dedicado al reparto de aves derrapó y terminó debajo de un camión del sistema de transporte Ko’ox, marcado con el número 049, sobre la avenida Concordia, en el cruce con la calle 13.

El conductor del camión detuvo su marcha tras el percance y dio aviso al número de emergencias. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento y escuchar la versión de los involucrados, con la finalidad de establecer si lograban llegar a un acuerdo.

El motociclista no sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.