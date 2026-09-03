jueves, septiembre 3, 2026
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EL TREN MAYA ESTÁ BIEN Y RECIBE MANTENIMIENTO, AFIRMA SHEINBAUM, Y ATRIBUYE ACCIDENTES A ERRORES HUMANOS

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el Tren Maya está bien y recibe mantenimiento, por lo cual las fallas y accidentes son causados por “errores humanos”.

Hay un problema que con un equipo que tenían los trenes pero se está trabajando en ello; el Tren Maya funciona bien, tiene su mantenimiento, recalcó la mandataria, y refirió que en el accidente del Interoceánico, el otro tren, las investigaciones arrojaron que la causa fue el exceso de velocidad en una curva, y no el medio de transporte ni la vía.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín opinó: “Ni el mantenimiento… Ni el balasto de Andy y sus amigos… Ni la ‘supervisión honorífica’ de Gonzalo López Beltrán. Para Sheinbaum, toda la culpa de las fallas y tragedias del Tren Maya y el Interoceánico es de los ‘errores humanos’”

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