EL QUE OPINA DE TODO, AHORA EVITA RESPALDAR A MARCELA MUÑOZ

San Francisco de Campeche.- Pese a que habitualmente fija postura sobre diversos temas de la vida pública del estado, el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, prefirió callar sobre la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encabezada por Marcela Muñoz Martínez.

Cuestionado sobre el tema, el líder morenista sostuvo que corresponde a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y a la propia CODHECAM responder sobre el caso, por lo que prefirió no emitir una postura.