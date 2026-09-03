ONDA TROPICAL 36 LLEGA ESTE JUEVES; PREVÉN TORMENTAS FUERTES Y RACHAS DE VIENTO

La llegada de la onda tropical número 36 incrementará a partir de este jueves el potencial de lluvias en la península de Yucatán, donde se esperan tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y precipitaciones que podrían ocasionar encharcamientos.

El fenómeno interactuará con un vórtice ciclónico en niveles altos de la tropósfera. Para Campeche se pronostican tormentas fuertes dispersas de entre 25 y 50 milímetros en gran parte del estado, además de temperaturas máximas de 32 a 38 grados y vientos del este-noreste de 10 a 40 kilómetros por hora.

Yucatán tendría las precipitaciones de mayor intensidad, con acumulados de 50 a 75 milímetros en gran parte de su territorio y temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados. En Quintana Roo se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros, principalmente en las zonas centro y sur.

Las condiciones lluviosas se mantendrían durante el fin de semana ante la aproximación de otra onda tropical, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles turbonadas, actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y acumulaciones de agua en zonas vulnerables.