Les ardió que Roy Campos y otras encuestadoras serias dijeran que en Campeche el favorito es el Chino Naranja y que el “referente” guinda simplemente no levanta…

–“Oigan, preguntó el bolero don Memín a sus amigos de tertulia: ¿ya se dieron cuenta de que están muy activos los bots, troles, páginas chayoteras, e ‘influencers’ al servicio de la Tía, para desmentir las publicaciones de medios independientes, políticos y partidos opositores, así como representantes de la sociedad civil? ¿A qué se deberá esa desesperación por defender lo indefendible?”.

–“No te olvides querido compadrito, le respondió doña Chela, que este Gobierno es de efectos retardados, reacciona ante las publicaciones de sus adversarios y trata de componer las cosas cuando éstas ya están demasiado chuecas. Mira que comparar al jaguar de bronce que mandó hacer la Tía, con el monumento al Papa Luchón de Alito. ¡Claro que no le llega ni a los talones!” aseveró.

–“Hay una intensa campaña orquestada desde el mismísimo cuarto piso, agregó el viejo Julián, en contra de la posible alianza de los partidos naranja, tricolor y verde. Saben que están moralmente derrotados y les aterroriza la posibilidad de que se pueda integrar un gran frente común para los próximos comicios, y por ello se han dedicado a inventar toda suerte de desgracias en caso de que se consolide esa alianza. Me recuerda cuando los azules se lanzaron contra el Peje, acusándolo de ser un peligro para la nación”.

–“Esa probable alianza, expuso por su lado el poeta Casimiro, el único peligro que representa es para los intereses del corrupto régimen guinda, y para los negocios que armaron las ratas de la Tía que trajo desde afuera. Por eso tienen pánico a una posible coalición que, sin duda alguna, los arrasaría en los comicios, con todo y que van a derrochar todo el presupuesto para tratar de comprar votos”.

–“Yo supongo, opinó el bolero don Memín, que esas publicaciones donde difunden encuestas en que Pablito lleva mil por ciento de ventaja, forman parte de esa campaña, porque lo leo hasta en la sopa. Como que les ardió que Roy Campos y otras encuestadoras serias dijeran que en Campeche el favorito es el Chino Naranja y que el “referente” guinda simplemente no levanta”.

–“Estamos en el último año de la Tía, recordó doña Chela, y seguramente que vanos a ver esas y más barbaridades. Están dando palos de ciego porque saben que tienen al pueblo en contra y porque no encuentran la manera de recuperar el respaldo que alguna vez tuvieron. Es la paga que reciben pro sus malas acciones, por sus pésimos resultados y por sus actos de corrupción. Ellos mismos pregonaban que el pueblo pone y el pueblo quita, y creo que estamos a unos cuantos meses de que el pueblo les dé una lección que jamás se les va olvidar”.

–“Que tu boca sea de profeta querida comadrita” remató el bolero don Memín, mientras seguía carcajeándose estrepitosamente leyendo las encuestas que mandan a elaborar los guindas.