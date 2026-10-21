EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 21 DE OCTUBRE DE 2026

INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN EN SISTEMA DE SALUD.

El editorialista Alberto Montoya, en su columna “¿no que éramos Dinamarca?, exhibe las mentiras de Claudia Sheinbaum, que “servil, quiso evadir la realidad y quedar bien con su creador, antes de decir que el sistema de salud será remodelado, modernizado… porque es obsoleto, está rebasado y tiene infinidad de carencias”, y comenta de su visita a esta entidad:

“En Campeche, acompañada por la nefasta Layda Sansores, que se ha dedicado a pasear y a hacer el ridículo con su Martes del Jaguar —ridiculez disfrazada de crítica y exhibición de corruptelas—, la señora que cobra como titular del Ejecutivo balconeó al que se fue a vivir a La Chingada. En plena crisis del IMSS y reciclando las palabras de López Hablador, Sheinbaum prometió modernizar todo el sistema de salud, enfermo por la burocracia ¡y la corrupción!”.

Y es que hay tanta corrupción en el sistema de salud, que Sheinbaum “dice que los medicamentos y los insumos se compran, se adquieren, pero se quedan almacenados porque no hay un sistema de distribución eficiente”. Entonces padecemos desabasto de medicamentos y tenemos deficiente atención médica porque los gobiernos de Morena son ineficientes y corruptos. Que conste que lo dijo la presidente. Más claro, ni el agua.

INCONFORMIDAD POR IMPOSICIÓN DE CANDIDATOS.

La columna Kiosko, de El Universal, comenta que como resultado de las burdas imposiciones de los candidatos de Layda Sansores para la elección del próximo año, los morenistas desencantados están emigrando a otros partidos, por lo que nombró a un delegado especial que frene la salida de simpatizantes. Titulan el comentario “Busca Morena frenar favoritismos en Campeche”. Reproducimos.

“Desde Campeche, nos platican que el morenismo no anda tan contento, pues en los pasillos se dice que algunos consideran que el proceso interno ha sido una simulación en la que la gobernadora Layda Sansores San Román ‘es voz y voto’, pues se anticipó a ‘destapar’ a Pablo Gutiérrez Lazarus como su precandidato a la gubernatura, y ahora está echando ‘toda la carne al asador’ para que Esteban Hinojosa Rebolledo sea el abanderado en la capital. Ante ese panorama, nos señalan que Eduardo Castillo López fue designado por los altos mandos como ‘delegado especial’ para frenar las fracturas internas y tratar de evitar una gran desbandada como se prevé. ¿Será que sienten pasos para 2027?”

¿Y cómo va a detener la desbandada el brillante delegado especial, si Layda Sansores sigue imponiendo a sus candidatos, no solo en Morena, sino también en el PT con su sobrino Seso Loco? Ese valemadrismo de la familia Sansores es una burla para los campechanos, que ya buscan una mejor opción política.