HUYE TRAS ROBAR TUBERÍAS, AGREDE A POLICÍA Y TERMINA CAPTURADO

Un hombre fue detenido después de protagonizar una persecución por calles del Cerro de la Eminencia, luego de ser reportado por vecinos cuando presuntamente intentaba sustraer tubería en las inmediaciones de la avenida López Mateos, a la altura del fraccionamiento Prado.

Al llegar los agentes de la Policía Estatal, el sujeto emprendió la fuga por varias calles y continuó hasta la zona de Montecristo, donde finalmente se refugió en un predio ubicado en el cruce de las calles Progreso y Revolución, identificado por vecinos como propiedad de “El Mantecas”.

Desde el interior del inmueble, el individuo habría arrojado piedras contra los elementos policiales para evitar su captura, logrando lesionar a uno de los agentes.

Tras varios minutos de operativo, los policías lograron someterlo y detenerlo. El inmueble fue revisado en distintas áreas, incluso desde los techos, debido a que el predio cuenta con accesos por ambas vialidades.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras el agente lesionado recibió atención médica.