CIRCULA EN REDES: ¡PROPAGANDA ILEGAL DESDE EL PODER!; EL GOBIERNO ESTATAL ENVÍA FOLLETOS DE ESTEBAN HINOJOSA A MORENA PARA REPARTIRLOS, DENUNCIAN
A través de sus sociales, el periodista y creador digital Ronny Aguilar denunció que el Gobierno del Estado envió folletos de propaganda del exsecretario estatal de Bienestar y aspirante a coordinador de la transformación en el Municipio de Campeche, Esteban Hinojosa, a la dirigencia estatal de Morena para repartirlos, con lo cual incurre en un delito electoral por ser campaña anticipada y desleal.
Ronny escribió: “En Morena Campeche le están dando a la gente estos folletos que les mandaron de Gobierno del Estado, es propaganda del Secretario Estatal de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo. La indicación es repartirlos, en franca campaña anticipada y desleal, delitos electorales a todas luces amparados por la Federación, un asco”.
Hijonosa habla mucho y miente mucho, una vergüenza en lo que están convirtiendo el movimiento estas ratas. Cuando los veas ya sabes qué onda, añadió el periodista.