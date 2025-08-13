TRAS SER ACUSADO DE ROBO Y EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO, COMPARECE JOSÉ F.P.; HOY SE DEFINE SU SITUACIÓN LEGAL

Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo la audiencia inicial contra el exdiputado federal por Morena, José Luis F.P., acusado de ejercicio ilícito del servicio público y robo de documentación perteneciente a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), hechos que habrían ocurrido en marzo de 2024.

La diligencia estaba originalmente programada para el 12 de junio de este año, pero en aquella ocasión el acusado cambió de abogado defensor, quien solicitó una prórroga para analizar la carpeta de investigación. El juzgador pospuso la audiencia sin definir fecha, hasta que recientemente se determinó su citación.

De acuerdo con la acusación, el robo se habría cometido durante la toma de las instalaciones de la SPSC por elementos de la Policía Estatal que protestaban contra la titular Marcela Muñoz Martínez, tras el operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, en el que los uniformados denunciaron haber estado en riesgo de perder la vida.