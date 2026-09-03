NI MARCELA NI LAYDA MUESTRAN VOLUNTAD PARA DETENER LA ESPIRAL DE VIOLENCIA: JORGE ESQUIVEL

-Mínimos resultados pese a la inversión que presumen en el C5

San Francisco de Campeche.- Al recalcar que los hechos ocurridos en la colonia Jardines demuestran que se tiene una Secretaría de Seguridad que no protege, no vigila ni cuida a los campechanos, el dirigente del PRI Municipal en Campeche, Jorge Esquivel Ruiz, lamentó que ni esa dependencia ni el Gobierno del Estado muestren voluntad para detener la espiral de violencia que afecta a Campeche.

Este hecho deja entrever que cada día están más cerca la delincuencia organizada y este tipo de sucesos, y al parecer la autoridad no tiene interés en resolverlos, mientras más de 350 familias han sido víctimas de algún evento violento.

El comunicado emitido después de lo acontecido, subrayó el priísta, confirma que definitivamente la eficiencia y los resultados de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz) para cumplir con su trabajo, son mínimos, a pesar de toda la inversión que presumen en el C5.

Lo que ocurrió en Jardines dejó en la incertidumbre a quienes habitan en los alrededores, pues no existe seguridad y en cualquier momento puede suscitarse otro que afecte a sus familias.