¡VIOLENTA EL PODER JUDICIAL A LOS PERIODISTAS!“El PODER JUDICIAL DE CAMPECHE IMPONE LEY CENSURA y MORDAZA AL PERIODISTA JORGE LUIS”

Por: René Narváez Lozada, Periodista y Locutor “La voz de México”

*Es gravísimo que existiendo un AMPARO a favor del quejoso EL PERIODISTA JORGE LUIS GONZÀLEZ VALDEZ que protege la LIBERTAD DE EXPRESIÒN la autoridad judicial ordene esta se le aplique en contra de él.



*LOS RIESGOS DE QUE NO EXISTA DEMOCRACIA EN UN ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA IMPLICAN QUE LOS PODERES LO TENGA UNA SOLA PERSONA. (Sic) Locutor Doctor en Derecho René Narváez Lozada.



La censura y querer tener el control de los PERIODISTAS o de la PERSONAS en la libertad de opinión de ideas es violación constitucional a la “LIBERTAD DE EXPRESIÒN y violación al artículo 133 de la Constitución de conformidad al artículo 13 de la CONVENCIÒN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS que son la base del CONTROL DE CONVENCIONALIDAD y su obligación de México a respetar los TRATADOS INTERNACIONALES. (Sic) Locutor Doctor en Derecho René Narváez Lozada

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS “DUDH”

Consagra la libertad de expresión en su artículo 19, garantizando el derecho de toda persona a opinar y expresarse libremente, recibir e impartir información e ideas sin limitaciones de fronteras y sin ser molestado por sus opiniones. Este DERECHO FUNDAMENTAL permite el desarrollo de la personalidad y la participación ciudadana, aunque puede ser limitado por la ley para proteger los derechos de otros y el orden público.

“Si no hay Suprema Corte independiente […], esto está acabado; entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable”

LUIS MARÍA AGUILAR

Suprema Corte de justicia de la Nación (Sic)

JUEZ ORDENA VIGILAR A PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ

Y CONTROLAR NOTAS SOBRE #LAYDA SANSORES, RESOLUCIÓN REFUERZA LA CENSURA EN #CAMPECHE

Este 29 de agosto de 2025 se realizó en Campeche la audiencia de revisión de medida cautelar contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., proceso en el que también se encuentra señalado “EL PERIODISTA JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ”

LA JUEZA GUADALUPE MARTÍNEZ TABOADA “resolvió mantener medidas que refuerzan el control sobre el ejercicio periodístico”.

Entre ellas, “se ordenó que Jorge González Valdez sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de verificar que no emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora Layda Sansores San Román”.

En los hechos, esto implica una prohibición de hablar sobre la mandataria bajo riesgo de sanciones.

Respecto a Organización Editorial del Sureste, se determinó que no se revele el nombre del responsable de redes sociales; sin embargo, la organización quedó obligada a enviar, de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a SANSORES SAN ROMÁN.

“Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que definirá si procede o no alguna sanción, pese a no contar con criterios periodísticos”.

Esta resolución sigue siendo un acto de censura que contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas al ejercicio de la prensa.

“Este es un acto de prepotencia del Poder Judicial del Estado de Campeche”

Con estas medidas, “se fortalece el control sobre la información y se restringe el derecho de la sociedad a conocer críticas y opiniones sobre el actuar de la gobernadora de Campeche”.

Con esta determinación JUDICIAL ARBITRARIA Y ANTI CONSTITUCIONAL se cierra el círculo sobre los periodistas, locutores, comunicadores y las personas comunes y se abre el primer antecedente oficial de CONTROL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA, situación peligrosa para todos en el resto de la República Mexicana y en el mundo de habla hispana, lo que sienta un precedente que se ha acabado la DEMOCRACIA y empieza el estado a gobernar a manera de la DICTADURA.

El reconocido periodista Rafael Flores Martinez levanta la voz y nos recuerda que tristemente esto ya paso en otros países y que callarnos nos haría complices de la destrucción de la DEMOCRACIA y la aceptación de un gobierno tendiente a la DICTADURA,lo que sería una tragedia para MÈXICO. (Sic).

Por mi parte les digo y como muestra y reflexión y les dejo que. Lo mismo en su momento pasó y existe hoy en Venezuela,Nicaragua, Cuba y existió en su momento en el gobierno de Evo Morales en Bolivia y Chile en el régimen de Pinochet y otros países de América… “Conste que lo he venido diciendo” Y no me creen ¡Aguas!

Porque está demostrando y escrito que lo que se permite en un “Estado” se repite en otros y tan es así que actualmente después de la agresión del estado al compañero periodista del Estado de Campeche JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ ahora en varios estado de la República Mexicana se ha repetido el mismo sistema de represión del gobierno con el “fenómeno de censura judicial bajo el pretexto absurdo de violencia política de género” Uf uf y más uf

“Esta determinación respalda la política represiva, abusiva y vengativa de la gobernadora Layda Sansores” ¡La primera gobernadora de la 4a TRANSFORMACIÓN del partido político de MORENA que PAUSO A LA PRENSA ESCRITA y acabó con el periodismo LIBRE en CAMPECHE!

¡Imagínese usted cómo están las cosas en MÈXICO!