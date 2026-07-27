SPSC CONFIRMA HALLAZGO SIN VIDA DE HOMBRE REPORTADO COMO DESAPARECIDO, Y DE MANERA PRELIMINAR REVELA QUE NO TENÍA INDICIOS DE VIOLENCIA

Mediante un comunicado en su página oficial, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que en Escárcega, concretamente entre Don Samuel y Luna, fue hallada sin vida una persona que tenía boletín de búsqueda vigente, y que de manera preliminar no se observaron indicios de violencia.

Expuso que tras el reporte al C5, agentes policiacos se trasladaron a esa zona, donde un familiar identificó a la víctima con las iniciales J. M. P. H., de 29 años de edad y reportada como desaparecida desde el 24 de julio pasado.

La corporación señaló que este hecho podría estar relacionado con un accidente de tránsito, pero las autoridades correspondientes determinarán la causa del deceso.