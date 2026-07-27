“DAMOS AGUA Y LUZ A CARMEN, NO SE LES OLVIDE”, AFIRMA ANGÉLICA HERRERA PARA JUSTIFICAR PRIVILEGIO PARA ENTRAR AL CONCIERTO DE YURIDIA

-La síndica que detenta la Junta Municipal de Sabancuy presume que le dieron 20 lugares, pero “deberíamos de tener más”

Ciudad del Carmen.- En tono lleno de arrogancia y soberbia, la síndica que detenta la presidencia de la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica Patricia Herrera Canul, al referirse a las sillas que le fueron asignadas para ver el concierto de Yuridia: “¡Que no se les olvide! Damos el agua potable a toda la Isla del Carmen, y por eso no sólo 20 lugares, deberíamos de tener más, pero no somos abusivos”.

Desde un lugar exclusivo y privilegiado para ver la actuación de la referida cantante en el marco de la Feria Carmen 2026, al cual tuvo acceso junto con su séquito sin hacer filas, también subrayó: “No es que tengamos privilegios, sino que es importante que lo sepan**,** que no solamente el agua, también la luz, porque hoy la Subestación que alimenta la Isla del Carmen está en Sabancuy”, y justificó: “No nos da tiempo de hacer fila porque tenemos que trabajar”.

Fuente: Visión Política Noticias.