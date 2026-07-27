INSTALAN ESTRUCTURA CUADRADA EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA PARA DIFUNDIR SUPUESTOS LOGROS DEL QUINTO AÑO DE GOBIERNO DE LAYDA

Los medios que cubren los llamados “Lunes de Acciones” fueron citados en la Plaza de la República, frente al Palacio de Gobierno, para informarles que la Administración estatal instaló una estructura cuadrada o cubo, en cuyo interior, a través de pantallas, serán difundidas imágenes con las supuestas acciones durante el quinto año de labores de la gobernadora Layda Sansores.

En el interior trabajan técnicos para mantener los equipos y el ambiente a una temperatura idónea.