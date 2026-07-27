CALENDARIO ESCOLAR ADAPTADO TENDRÁ 186 DÍAS Y TAN PRONTO SE TENGA EL DISEÑO SERÁ PRESENTADO: CANDELARIO PACHECO

Campeche.- Tras el lanzamiento del calendario a nivel nacional, que informa del regreso a clases para este 31 de agosto, el secretario estatal de Educación, Candelario Pacheco, destacó que en breve será presentado el calendario local, el cual que tendrá adaptaciones por festejos tradicionales, pero contempla 186 días.

Precisó que una semana previa al regreso escolar, el 24 de agosto, dará inicio el Consejo Técnico Escolar (CTE) en su fase intensiva, donde los docentes serán capacitados con los temas previos al inicio de este nuevo ciclo 2026-2027.

Explicó que ya se cuenta con el borrador del proyecto y que se han contemplado los días que tradicionalmente se adaptan, por lo que sólo les resta trabajar en el diseño para presentarlo en breve.