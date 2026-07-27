EL EDIL JAIME MUÑOZ PRESUME LA HUINAL-SAN MANUEL, PERO LLUVIAS DESTAPAN LA MALA CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN

Bastaron unos días de lluvias para que la rehabilitación del tramo Huinal–San Manuel pasara de ser presumida como un logro del Gobierno Municipal de Candelaria, a convertirse en motivo de indignación entre los habitantes.

Impulsada por la Administración del alcalde Jaime Muñoz Morfín, la vialidad enfrenta hoy severos cuestionamientos por su deterioro, pues el lodo y las malas condiciones dificultan el tránsito y afectan a quienes utilizan esta vía todos los días.

Habitantes de comunidades señalan que la rehabilitación no respondió a las necesidades de la región y consideran que los trabajos carecieron de la calidad necesaria para soportar las condiciones climáticas.

“Lo que se anunció como una mejora terminó generando nuevos problemas para productores, transportistas, estudiantes y familias que dependen de este camino”, sentenciaron.

Las críticas no sólo apuntan a las malas condiciones de la carretera, sino también a la forma en que la Administración de Jaime Muñoz promovió la obra, pues mientras los mensajes oficiales destacaban avances y resultados, la realidad del tramo Huinal–San Manuel exhibe un deteriorado que obliga a los conductores a extremar precauciones para no quedarse atascados o registrar daños en sus vehículos.

Para los ciudadanos, este caso representa una muestra de que las obras públicas deben medirse por su durabilidad y utilidad, no por la cantidad de publicaciones en redes sociales, y consideran que la infraestructura debe ofrecer soluciones reales en vez de convertirse en un problema con las primeras lluvias.

Hoy, la carretera Huinal–San Manuel es nuevo foco de inconformidad para los habitantes de Candelaria, quienes exigen respuestas y acciones concretas al alcalde Jaime Muñoz Morfín para rehabilitarla con material y trabajo de calidad.