lunes, julio 27, 2026
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¡DE CAMPECHE PARA EL MUNDO! EMILY BETANCOURT SE CORONA COMO MISS TEENAGER PETITE UNIVERSE 2026

Ante representantes de diversos países y tras meses de preparación, disciplina y dedicación, Emily Betancourt puso en alto el nombre de Campeche y México al coronarse como Miss Teenager Petite Universe 2026, durante el certamen internacional Teen Universe.

Con su inteligencia, carisma, personalidad y liderazgo, Emily conquistó al jurado y obtuvo la corona internacional para convertirse en la nueva reina de esta importante categoría juvenil.

Fuente: Campeche Viral.

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