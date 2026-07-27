lunes, julio 27, 2026
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RETIENEN EN BOLONCHÉN UNA UNIDAD Y A UN TRABAJADOR DE LA CFE EN PROTESTA POR PÉSIMO SERVICIO

-DESDE ESTA MADRUGADA NO TIENEN LUZ

Hopelchén.- Habitantes de la comunidad de Bolonchén de Rejón, del Municipio de Hopelchén, retuvieron hoy un vehículo oficial y a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realizaba labores rutinarias de lectura de medidores, para denunciar que desde la madrugada no tienen servicio y exigir el fin a los continuos apagones y variaciones en el voltaje.

Los inconformes expusieron en los últimos meses el servicio ha empeorado en sectores de la comunidad, ocasionando que diversos aparatos electrodomésticos y alimentos que requieren refrigeración se descompongan.

Exigen la presencia de directivos o personal resolutivo de la CFE para garantizar una solución definitiva al pésimo servicio, pues desde la madrugada no cuentan con energía eléctrica.

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