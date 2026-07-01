miércoles, julio 1, 2026
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RUIN Y ABSURDO QUE EL INE PIDA A “SOMOS MÉXICO” CAMBIAR NOMBRE, LOGO Y COLORES: RÓGER CORNELIO; “IMPUGNAMOS EN EL TRIBUNAL ELECTORAL”

El consejero nacional de Somos México, Róger Cornelio Sosa, calificó como “ruin y absurdo” el requerimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el partido modifique su nombre, logotipo y colores, luego de que Morena se inconformó por la denominación alegando que el término “México” es “muy atractivo”, y adelantó que la impugnación ya fue presentada y confió en que el Tribunal Electoral fallará a su favor.

El dirigente señaló que la exigencia de cambios ocurre “a última hora” para retrasar la participación del partido en el proceso electoral y desgastarlo en litigios, cuando el INE aprobó el nombre hace año y medio, y advirtió que un cambio de nombre afectaría el posicionamiento de la marca, uno de los tres pasos clave en los procesos electorales.

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