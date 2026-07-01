¿DEPORTE O PROMOCIÓN PERSONAL? GOBIERNO DE LAYDA PAGA PUBLICIDAD PARA EVENTO LIGADO A ESTEBAN HINOJOSA

Mientras el Gobierno de Campeche enfrenta constantes reclamos por servicios públicos, seguridad y obras inconclusas, la administración de Layda Sansores decidió invertir recursos públicos para promocionar en redes sociales la Gran Final del “Mundialito Social 2026”, un evento cuya imagen está completamente ligada al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo.

La publicación, difundida como “Publicidad pagada por Gobierno del Estado de Campeche”, invita a asistir al encuentro deportivo, pero lejos de centrarse únicamente en la actividad, coloca como protagonista el nombre “Amigos de Esteban Hinojosa Rebolledo”, acompañado incluso por una caricatura del funcionario con uniforme de futbolista.

La decisión vuelve a abrir el debate sobre los límites entre la difusión institucional y la promoción personalizada de servidores públicos. Si el objetivo era fomentar el deporte o invitar a una actividad familiar, surge la pregunta de por qué la imagen principal no es el Gobierno del Estado, el Instituto del Deporte o el propio torneo, sino un funcionario integrante del gabinete estatal.

No es la primera ocasión en que la administración encabezada por Layda Sansores coloca a Esteban Hinojosa como una de las figuras con mayor exposición pública dentro del gabinete. Su presencia constante en actividades oficiales y ahora en campañas de publicidad institucional ha generado señalamientos.

En este caso, el cuestionamiento no gira en torno al torneo deportivo ni a la participación de jóvenes y familias, sino al uso de recursos públicos para difundir un evento que lleva el nombre de un servidor público en funciones y cuya promoción oficial termina beneficiando directamente su imagen ante la ciudadanía.