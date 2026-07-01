RAPIÑAN CERVEZA DE CAMIÓN VOLCADO POR LA CASETA DE COBRO DE CAMPECHE

-AGENTES DE UNA UNIDAD DE LA GUARDIA NACIONAL ATESTIGUARON LOS HECHOS

Hace unas horas, en la carretera Villamadero-Campeche, un camión cargado con cartones de cerveza se volcó a unos metros de la caseta de cobro para dirigirse a la capital del Estado, lo que aprovecharon automovilistas y vecinos para rapiñar la mercancía, pese a que había al menos una patrulla de la Guardia Nacional.

El accidente provocó afectaciones parciales a la circulación, ante lo cual automovilistas extremaron precauciones para salvaguardar su integridad.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si existen personas lesionadas ni las causas que originaron la volcadura.