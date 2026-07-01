¡OTRA DE PABLO! SE FUE SIN PAGAR ADEUDO MILLONARIO POR LAUDO LABORAL, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.-La extrabajadora de la Comuna de Carmen identificada como J. D. S. L. denunció que fue despedida de manera injustificada durante la Administración del ahora exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, por presuntos motivos políticos relacionados con haber sido contratada en un periodo priísta, y evitó a toda costa pagarle el laudo.

La afectada afirmó que la decisión ignoró su condición de madre primeriza y derivó en una grave afectación económica para su familia, agravada por la pérdida del empleo de su esposo pocos días después de su destitución.

La denunciante señaló que, pese a contar con un laudo favorable dentro del expediente 042/2016, el Ayuntamiento de Carmen ha retrasado durante años el cumplimiento de sus obligaciones laborales mediante recursos y argumentos legales.

Recordó que el 9 de octubre de 2023 se emitió un laudo condenatorio a su favor, pero las autoridades municipales sólo ofrecieron promesas de pago que nunca se concretaron, alegando que los bienes de la Comuna son inembargables o que el adeudo sería cubierto en presupuestos posteriores.

De acuerdo con un documento fechado el 25 de junio de 2026, J. D. S. L. presentó una propuesta de conciliación dirigida a Gutiérrez Lazarus para concluir el juicio laboral de forma pacífica, e incluso aunque las prestaciones reconocidas ascendían a 2 millones 288 mil 112 pesos, planteó recibir 1 millón 700 mil pesos, libres de impuestos y pagaderos en tres parcialidades mensuales.

Sin embargo, aseguró que su propuesta fue ignorada, por lo que ahora confía en que la nueva presidenta municipal, Priscila Isabel Heredia Novelo, atienda el caso y garantice el pago que, sostiene, le corresponde por ley.