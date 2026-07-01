TRUMP NO RENOVÓ EL T-MEC Y PONE EN RIESGO EL COMERCIO EN NORTEAMÉRICA

Estados Unidos decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y en su lugar hará revisiones anuales del acuerdo, anunció el representante comercial norteamericano Jamieson Greer, lo que generaría años de incertidumbre para empresas y cadenas de suministro en Norteamérica.

La medida surge tras el desencanto de Donald Trump durante su segundo mandato, al considerar que el tratado limitaba la aplicación de aranceles y no resolvía los déficits comerciales con México y Canadá, incluso antes de la fecha límite del 1 de julio, Trump elevó la presión al afirmar que Estados Unidos estaría mejor sin el acuerdo.

Aunque el T-MEC seguirá vigente por 10 años más mientras ninguno de los 3 países se retire, las revisiones anuales sustituyen la renovación de largo plazo y abren la puerta a negociaciones constantes sobre reglas comerciales, cadenas de suministro y aranceles, afectando a sectores clave como el automotriz, agrícola y energético.

Greer declaró que la Administración Trump “no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin más”, y aseguró que existen “problemas importantes” y desequilibrios que requieren cambios.

Esta decisión representa un giro para Trump, quien impulsó el T-MEC original en 2020 y lo calificó como el “mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado”.

El impacto potencial es considerable, ya que el tratado fortaleció la actividad económica de Estados Unidos, México y Canadá, economías que juntas representan casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

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