BLOQUEAN CARNICEROS DEL AFA LA CALLE 41 PARA EXIGIR SISTEMA ELÉCTRICO SEGURO

-FALLAS REPRESENTAN RIESGO PARA LOCATARIOS Y CLIENTES

Ciudad del Carmen.-Carniceros del Mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), pertenecientes al Sindicato de Matarifes, bloquearon la calle 41, en el cruce con la 20, para exigir la atención inmediata a fallas en el sistema eléctrico del área.

Los manifestantes expusieron que la instalación representa un riesgo para locatarios y clientes, ante lo cual decidieron impedir el paso vehicular hasta que las autoridades competentes atiendan el problema y garanticen condiciones seguras.

Al momento del cierre, los comerciantes comenzaron a colocar cartulinas donde exponen el motivo de su protesta, y advirtieron que no liberarán la calle hasta obtener una respuesta satisfactoria.

La circulación permanece afectada en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.