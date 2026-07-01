MANDA LAYDA INICIATIVA PARA REFORMAR LEY DE BIENES ASEGURADOS Y CÓDIGO PENAL

San Francisco de Campeche.-En el Congreso del Estado se dio lectura a la iniciativa enviada por la gobernadora Layda Sansores San Román para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, así como de bienes declarados extintos y sanciones económicas por hechos de corrupción en Campeche.

La propuesta también plantea reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de actualizar el marco legal relacionado con el manejo, destino y administración de bienes vinculados a procedimientos legales.

La iniciativa fue promovida por la titular del Poder Ejecutivo estatal y turnada para su análisis legislativo correspondiente.

Esta ley busca actualizar las reglas sobre qué hace el Estado con los bienes que son asegurados, decomisados, abandonados o que pasan a propiedad del gobierno mediante la extinción de dominio. Esto puede incluir inmuebles, vehículos, dinero, u otros bienes relacionados con investigaciones o procesos judiciales.