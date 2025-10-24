RESCATISTAS VOLUNTARIOS DENUNCIAN QUE LA COMUNA DE HIRAM CALDERÓN LES ROBÓ LA AMBULANCIA Y LA PIPA

Integrantes de la Agrupación de Rescatistas Voluntarios denunciaron que el alcalde Hiram Aranda Calderón está detrás de la sustracción de la ambulancia y pipa, pues desde el inicio de su Administración los presiona para cubrir guardias de 8 horas pero en el local de Protección Civil, pero dejaron en claro que no desaparecerán, pues los apoya la ciudadanía y su valía quedó demostrada anoche cuando en conferencia de prensa les avisaron del b@le@do y fueron de inmediato a auxiliar.



Para lograr su cometido, expusieron, el munícipe envió al exdelegado Fredy Ricardo Aké Acosta, quien pese a haber renunciado a la asociación ingresó de madrugada a la base para llevarse dichas unidades, además de equipo de cómputo y una bomba sumergible con valor aproximado de 4 mil pesos.

Expusieron que la Comuna les da apoyo simbólico de mil 800 pesos, mientras Aké Acosta recibe 3 mil pesos vía nómina y su esposa e hijo reciben la cifra simbólica, y acusaron a la autoridad municipal de negarse a dialogar.



Por su lado, el alcalde Hiram Aranda aseguró ante la prensa que la referida ambulancia y la pipa de bomberos son del Ayuntamiento, sin embargo, en ningún momento mostró el oficio donde solicitó esos vehículos a la agrupación de voluntarios para ponerlas al servicio de Protección Civil Municipal, cuyo equipo de rescate no apareció durante las 3 horas del cierre de la avenida por parte de la Fiscalía.



Además, en redes sociales aparecieron fotos donde los rescatistas elaboraron la unidad de bomberos.



Han sido más de 12 de trabajo por amor y compromiso con la ciudadanía, y si el alcalde no nos regresa las unidades, veremos cómo iniciar de nuevo con el respaldo de la población, recalcaron los rescatistas, y negaron que el Municipio les haya donado un terreno, pues el área jurídica tiene en pausa ese trámite.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales patentizaron su respaldo a los inconformes, pues uno comentó que tras la @gres¡ón con @rm@ de fuego contra el taquero, “no pasó mucho rato para que se dé una muestra de cuánto hace falta esa agrupación de rescate son gente activa al 100% y vale la pena tenerlos y apoyarlos para que sigan totalmente en su labor”.



Otro señaló que los socorristas necesitan esas unidades, y uno más que el Ayuntamiento actúa sin analizar nada.