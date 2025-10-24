MORENISTAS RESULTARON PEORES, Y LA PRECAMPAÑA A TRAVÉS DEL ICATCAM LO DEMUESTRA: MARCO BAZÁN

VIDA LUJOSA DEL DIRECTOR ESTEBAN YAM

En una publicación en sus redes sociales, el periodista Marco Antonio Bazán denuncia que no Morena no son iguales, sino resultaron peores al incurrir en lo que tanto criticaron al usar recursos públicos e instituciones de Gobierno en labores de precampaña partidista, como ocurre con trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam), cuyo director, Esteban Yam Cahuich, se da la vida de virrey.

El escrito señala: “Lo que tanto criticaban los morenistas de sus adversarios políticos, de utilizar recursos públicos y las instituciones de Gobierno, hoy ellos replican lo mismo, con la novedad de que estos representantes no pagan nada de sus bolsillos, ni para los refrescos o aguas de quienes colaboran con ellos. A estas personas, que en su gran mayoría son trabajadores, las utilizan para hacer una labor social disfrazada, ya que en realidad es una manera de hacer política para tener votos cautivos, anticipándose a las próximas campañas”.

Ojalá, continúa, el INE Campeche y el Instituto Electoral del Estado de Campeche tomen cuenta esta aberrante precampaña. Así lo están realizando los trabajadores del Icatcam, plantel Dzitbalché, que en días pasados fueron obligados a limpiar los cementerios y alrededores, previo a la llegada del Día de Muertos. Labor que realizaron sin las debidas precauciones, sin herramientas para realizar dichos trabajos de limpieza, en condiciones insalubres y con riesgo de que estos trabajadores contraigan enfermedades por los lugares donde realizaron esta actividad, en este caso, los cementerios.

VIRREY

Y abunda: “Mientras el director general, Esteban Yam C., sólo con ‘C’ porque se avergüenza de su apellido maya Cahuich, se da la vida de virrey, los alumnos y profesores, así como las instalaciones del Icatcam, son puestos a disposición de los políticos emanados de Morena Sí, así como de los funcionarios de este Gobierno del mismo partido. Así se dio la presencia del secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa; del líder del Congreso del Estado de Campeche, José Antonio Jiménez y compañía, repartiendo en dicha institución enseres domésticos”.

La anfitriona, Candelaria Huchín Xool, candidata perdedora de Morena en la pasada elección, utiliza toda la estructura a su cargo, y con el visto bueno de Esteban Román Yam C., desplaza a las diferentes comunidades al personal para realizar labores que no le competen, pero que por miedo a perder su trabajo tienen que asistir, subraya, y pregunta: “¿En qué gastan los comisarios municipales el recurso que reciben del Ayuntamiento de Calkiní para la limpieza, iluminación y mantenimiento de calles, parques y jardines? Sería bueno que la Contraloría Municipal realizara una revisión para saber cómo administran estos recursos las autoridades de dichas comunidades.

Y agrega: “El alcalde Milton Ulises Millán Atoche ha estado trabajando muy cercano con la gente, en cada comunidad se ha dado el banderazo de una obra que la ciudadanía en su mayoría eligió a través de los comités de participación ciudadana, como bombas nuevas de agua potable, el mejoramiento de las principales calles, la apertura de nuevos accesos, iluminación y pozos de desagüe, previniendo los tiempos de lluvia. Aun con las millonarias deudas heredadas, el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para cumplir los compromisos más apremiantes”.

Por último, asevera: “Qué bueno que los morenistas intenten hacer algo de trabajo para no perder su presencia, la única diferencia es que lo hacen con la estructura de las dependencias, en este caso el Icatcam, lo cual constituye una v¡olac¡ón a la Ley de Responsabilidades y una transgresión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)”.