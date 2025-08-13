REPORTERA CONFRONTA A SHEINBAUM POR LUJOS Y NEPOTISMO EN LA 4T, Y LA PRESIDENTA DESVÍA EL TEMA CON CRÍTICAS A LA DERECHA

¿Sabes cuánto destina el Gobierno a programas de Bienestar?, son 850 mil millones de pesos, y el próximo año representarán 1 billón de pesos, ¿a dónde se iba antes ese billón?, preguntó la presidenta Claudia Sheinbaum a la periodista Reyna Haydee Ramírez, quien antes le señaló que persiste el nepotismo en la 4T, y citó como ejemplo los escándalos de Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras por sus lujos.

Sheinbaum Pardo evitó responder de manera directa, desvió el tema con críticas hacia la derecha, y citó que ahora hay programas como la pensión para adultos mayores, a lo que la periodista le preguntó: “Y no considera que eso es insuficiente, y que falta trabajar un poco más arriba, o sea, con estos funcionarios, porque el expresidente (por López Obrador)

quería pasar a la historia como quien terminó con la impunidad y la corrupción, pero no fue así.

Bueno, es tu opinión, pero no podía haber habido programas del Bienestar sin haber aumentado impuestos, contestó Sheinbaum Pardo.