EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 DE AGOSTO DE 2025

LAYDA SALE REPROBADA EN TODO.

La más reciente encuesta realizada por Rubrum —aunque escueta y por vía telefónica— evaluando a las mandatarias estatales, arroja que son de Morena las que tienen pésimo desempeño, y una vez más, Layda Sansores resultó la segunda peor del país. Como reflejo de lo nefasto que ha sido su gobierno, los campechanos la reprueban en todos los rubros.

En desempeño obtuvo reprobatoria calificación de 4.13, al igual que en manejo de la seguridad pública con 4.81, en cercanía con la población 4.86, la evaluación del sistema de salud en su gestión fue de 4.87, en calidad y eficiencia del transporte público 5.41, en calidad y estado de las obras públicas 5.12 y en transparencia y acceso de la información sólo 5.35. ¡Reprobada en todo!

No se esperaba otro resultado. Layda Sansores ha sembrado odio y polarización desde que inició su administración y hoy cosecha enorme repudio y reprobación. Su gobierno mantiene a Campeche en alarmante decrecimiento económico, en crisis de empleo formal, con pésimos servicios de salud y sumido en una creciente inseguridad, lo cual le vale madre pues se fue a vacacionar a Holanda.

SIN DERECHOS HUMANOS EN CAMPECHE.

Los Rozones, de La Razón de México, se preguntan ¿y la ombudsperson de Campeche?”. Pese a todos los agravios a los derechos humanos que reportan los campechanos, Ligia Rodriguez Mejía se mantiene ausente y distante. Sigue sin dar una opinión del fallido operativo en Kobén, donde fueron violentadas las Mujeres Valientes. Leamos.

“A raíz de los agravios que se han presentado en Campeche en los últimos días, muchos se preguntan en dónde está la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Ligia Rodriguez Mejía. El pasado 28 de julio, la joven Susan Saravia denunció tortuguismo y trabas en la Fiscalía estatal para investigar su denuncia por violación tumultuaria. El periodista Jorge Luis González sufre el acoso de la gobernadora Layda Sansores desde hace varias semanas y, el miércoles, policías del municipio de Ciudad del Carmen recibieron un castigo humillante por protestar. ¿Y la ombudsperson? Ni sus luces. Hay quienes ven este silencio como algo lógico, pues Ligia llegó al cargo en 2021. Impulsada por Layda. Lo lamentable, nos dicen, es que, en aras de la lealtad, exista un inmovilismo total en el organismo que debe velar por el respeto a los derechos humanos. Hay quienes creen que, ante la disciplina de Ligia, Rosario Piedra se quedó corta. Uf.”

Es vergonzoso el papel que desempeña Ligia Rodriguez Mejía. Además de ignorar las diversas protestas de los policías y las agresiones a la libertad de expresión, se ha mantenido ausente ante la violación tumultuaria denunciada. Bien dicen que con dinero baila el perro, y a esta señora ya solo le falta ladrar.