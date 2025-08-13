DE MITOS GRIEGOS, DE TESEO Y EL MINOTAURO; DEL CRIMEN ORGANIZADO Y SU PACTO CON MORENA… DE ESTADOS UNIDOS ; DEL PRI , DE ALITO Y SU PROPIO LABERINTO.

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

En Campeche se ha emprendido desde hace ya más de 4 años, un feroz intento de cacería en contra de Alejandro Moreno Cárdenas.

El gobierno del estado en una perversión mediática, decidió convertir en “culpable de todos los males” al ex gobernador campechano.

Llevan casi 1500 días con un discurso político que ha tenido poco respaldo en la parte legal.

Es decir, la carga de infamia y resentimiento del actual grupo gobernante ha sido acusar acusar acusar sin poder probar probar probar.

Acotación.

No me interesa emitir, al menos no en este momento, juicios de valor sobre la personalidad y las responsabilidades legales o políticas de Alejandro Moreno Cárdenas.

Tampoco es mi papel defenderlo, que por lo que veo y observo, su equipo jurídico es más que eficiente y certero. No necesitan plumas, libres o pagadas, para que de forma independiente, emita mi propio punto de vista.

Hago este ejercicio, porque lo común en este momento es intentar denostar a quien hoy está ausente del estado.

Actitud deleznable, tan común hoy en día, acusar supuestas responsabilidades del pasado, haciendo omisión de las barbaridades y saqueo del presente.

Dicho lo anterior, continuo.

El Mito de Teseo y el Minotauro, de su Rey Minos y del Laberinto es que Atenas debía pagar un tributo cada determinado tiempo a Creta.

Cada 9 años, según apuntes Mitológicos, Atenas debía enfrentar el castigo y pagar con la entrega de jóvenes, hombres y mujeres para ser entregados al Minotauro.

Y así, el Laberinto construido por Dédalo, era el lugar perfecto para el sacrifico de los Atenienses.

El triunfo de Teseo sobre el Minotauro trae una representación simbólica: el triunfo de la civilización Ateniense sobre la Barbarie de Creta, de su laberinto y del Minotauro.

Hoy en México, guardando toda proporción… hay un enfrentamiento similar. La restauración de la peor época del México del pasado (el México Bárbaro), y la lucha de algunos por mantener elementos representativos republicanos y de pluralidad democrática.

Pocos están dando la cara en este momento.

La cargada de ciertos sectores de prensa local y nacional, han decidido hacerle juego y eco a las supuestas virtudes del gobierno de Morena.

Perdiendo de vista en el camino los retrocesos en materia de transparencia, de igualdad, de equilibrio político, de División de Poderes; de Derechos Humanos y de credibilidad electoral.

Son ciegos y omisos ante el galopante endeudamiento del país; del uso del aparato de justicia para perseguir a opositores y de callarse como momias ante las muchas evidencias de la vinculación entre Morena y el Crimen Organizado.

Sí así es. Morena es un partido vinculado a las complicidades financieras con los Cárteles que asesinan, que roban, que matan, que ultrajan, que laceran, que secuestran.

Y el drama ya desbordó las fronteras, y no solo por la parte Norte del país.

En Campeche, por ejemplo… “todo es culpa” de Alejandro Moreno. Pareciera que todos los ex funcionarios de su sexenio, eran menores de edad o retrasados mentales. Y que sus acciones eran manipuladas por el ex gobernador. Y aquí la pregunta es:

¿Y la secretaria de finanzas era fan de Shakira?

“Bruta, ciega, sordomuda

Torpe, traste y testaruda”

Porque no hay una sola línea de investigación en contra de ella, y ni siquiera se menciona su nombre.

No. Nos equivoquemos.

En Campeche no hay un “combate a la corrupción del pasado”. Hay persecución política para tapar la ineptitud, incapacidad y el latrocinio, ese sí, del Clan que hoy ahora gobierna.

Empezando con Seso y terminando con Loco.

Y en medio de ello, toda una caterva de extranjeros, de foráneos deformados en su léxico, en su imagen, y en su formación profesional.

Por eso el de Obras Públicas apenas habla español; por eso lo grotesco de Luis Ángel Hernández García de Egresos; y la depravación de Esteban Hinojosa (este sí del rancho). Y la estupidez del poblano Juan Alcudia, tipo miserable en su conducta con las mujeres de oposición.

¿Los campechanos merecemos eso?

Parecíera que sí… al menos hasta 2027… en donde espero que la oposición logre ponerse de acuerdo.

Esta banda de filibusteros, Morena y el gobierno estatal, ha tomado la decisión de usar distractores. Tratar de parar al que anda denunciando los vínculos del crimen organizado con el Lopezobradorismo. Y en el camino hacen el trabajo sucio a la presidenta, una tal Claudia Sheinbaum, que por momentos pareciera, encargada de despacho con sindrome de Estocolmo.

Alito Moreno anda en foros internacionales.

Lo cual es otra impresionante paradoja, mientras él anda en la Champions League… sus detractores locales y “haters” de esta tierra de serpientes y piratas… siguen jugando en IMI 2.

En la capital de este país, a Adán Augusto, a los tri vagos López Beltrán, a los Noroña y demas fauna escatológica del Partido Oficial, pareciera que Alito les provocó las almorranas, hemorroides, fisuras y abscesos.

Podrán decir misa aquí los detractores de Moreno Cárdenas, pero mientras siga siendo él así de claro, el más firme en sus denuncias contra la criminalidad de Morena, merece un mínimo de respeto y reconocimiento.

Y si en cambio, de quienes aquí lo critican, la mayoría de ellos calla, baja la cabeza o se enconden bajo las faldas de Morena… recibirán el desprecio y la etiqueta de la cobardía.

Ya basta de cubetas. Ya harto de cangrejos.

Por otro lado, el gobierno norteamericano, está administrando datos e informes. Marco Rubio actúa, pareciera, como Boa constrictora: ha envuelto a Pemex, a Barttlet, y a otros cuyos nombres circulan en la rumorología nacional. Parece que es cosa solo de esperar… de días, de semanas… o a lo mucho de tiempos electorales.

Trump, aprieta aprieta aprieta.

El oxígeno en algún momento se les va acabar a los criminales del gobierno que son también los criminales de los cárteles de la droga.

No dejo de pensar en el Rey Minos y en sus cobros de sangre impuesto a los Atenienses.

Me imagino que es como López Obrador pidiendo sus cuotas de sobornos con los que ha mutilado al país, llevándolo a esta brutal polarización.

Entregando de paso, el país a la barbarie de la criminalidad.

Creta Vs Atenas. Sumisión y Obediencia.

Rebeldía e independencia. Teseo entrando al laberinto.

Pienso que Claudia es como su hija… su heredera. La de López Obrador.

Esperen!

Ahora recuerdo algo… el triunfo de Teseo hubiera sido imposible sin el apoyo de Ariadna… la hija de Minos.

Y si… y si…

No.

Ya es mucha mitología.

V. Améndola

Rōnin