RAPIÑAN PARTE DEL CARGAMENTO DE VERDURAS DE CAMIÓN QUE FUE IMPACTADO POR UN TRÁILER DOBLE REMOLQUE QUE TRANSPORTABA GAS; 1 HERIDO

Hecelchakán.- En la madrugada de hoy jueves, sobre la carretera federal 180 de la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del Municipio de Hecelchakán, un tráiler de doble remolque tipo cisterna que transportaba gas impactó a un camión que llevaba un cargamento de verduras, una parte de la cual fue rapiñada y la otra quedó regada en el pavimento, lo que además dejó un herido y paralizó el tráfico hacia la capital yucateca.

Datos recabados indican que el percance ocurrió cerca de la gasolinera rumbo hacia la ciudad de Mérida, a donde llegaron elementos de Protección Civil para asegurar la zona y tomar medidas para evitar mayores riesgos por la unidad que transportaba gas, y cuyo conductor fue auxiliado por paramédicos de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).