¡REFORMA A LA LEY DE EXPROPIACIÓN PERMITE AL GOBIERNO PAGAR MENOS POR TUS TERRENOS! ADVIERTE ABOGADO LUIS LEX

El abogado Luis Lex advirtió que la reciente reforma a la Ley de Expropiación en Campeche representa un riesgo para los propietarios, ya que facilita que el gobierno tome terrenos, casas o propiedades particulares de manera unilateral y con un pago menor al valor real del inmueble.

De acuerdo con Lex, la modificación al artículo 44 y la adición del 44 bis, cambian la forma de calcular la indemnización que recibirán los ciudadanos afectados. Antes, la ley establecía que el pago debía hacerse conforme al valor catastral y, en caso de discrepancias, peritos en la materia realizaban la evaluación. Sin embargo, con la reforma, la compensación se calculará con base en el último precio de compra-venta de la propiedad, ajustado únicamente por inflación.

El abogado ejemplificó que si alguien compró un terreno de 450 m2 en mil pesos el metro cuadrado en 2015, su valor actual en el mercado podría alcanzar los 2,500 pesos por metro cuadrado. No obstante, bajo la nueva ley, el propietario solo recibiría el valor original pagado más un 55% aproximado por concepto de inflación, es decir, alrededor de 697 mil pesos en lugar del millón 125 mil que tendría en el mercado.

Otro punto señalado es que el avalúo quedará en manos de la Secretaría de Finanzas del propio gobierno, lo que elimina la posibilidad de que el ciudadano presente un peritaje independiente para defender el valor de su patrimonio.

Finalmente, destacó que la incorporación de la frase “Previa Declaratoria de Utilidad Pública” blinda jurídicamente estas acciones, ya que el artículo 27 constitucional establece que la expropiación solo puede hacerse bajo esa condición.