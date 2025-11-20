QUE LA FISCALÍA LLEGUE HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, EXIGE EL DIPUTADO MORENISTA JIMÉNEZ POR ASESINATO DE LA REGIDORA KARINA DÍAZ
Exigimos justicia, expresa por su parte el también legislador guinda Puch
Durante la sesión de este día, los diputados morenistas Antonio Jiménez Gutiérrez y Daher Puch Rivera, utilizaron la tribuna para exigir que el asesinato de la Maestra Karina Díaz Hernández, Regidora del municipio de Palizada, no quede impune, y hubo aplausos en señal de luto y despedida.
Por su parte, Jiménez Gutiérrez hizo un llamado para que se esclarezcan los hechos y exigió justicia completa y real y a la Fiscalía estatal llegar hasta las últimas consecuencias y no escatimar ningún tipo de esfuerzo para miserables culpable, porque “nos duele, sacude e indigna, porque a Karina la callaron con v¡ol3nci@.
Por su parte, Puch Rivera, con voz entrecortada, recordó que días antes había hablado con ella para llegar a puntos de acuerdo sobre Palizada, y expresó que la extinta regidora vive en la memoria que no se rinde, en la justicia que exigimos y la dignidad que merece su nombre.