“¿Y DÓNDE ESTÁ LA MENTIRA?” ESTALLAN CRÍTICAS CONTRA EL VIDEO DE LA SPSC POR ACUSAR A TRIBUNA CAMPECHE

La publicación de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde afirmó que Tribuna Campeche difunde exageraciones y que “la seguridad también se defiende con verdad”, provocó un intenso rechazo entre ciudadanos que consideraron innecesaria y poco seria la forma en que la corporación intentó desmentir la nota del tráiler que dañó un semáforo.

Varios usuarios señalaron que el tráiler sí huyó tras el impacto y que fue ubicado en otro punto gracias a las cámaras, por lo que preguntaron directamente dónde estaba la mentira que pretendía aclararse. Otros afirmaron que no vieron exageraciones en lo publicado por la prensa y criticaron que la dependencia recurriera a un video chusco, al considerar que eso le resta formalidad a una institución dedicada a la seguridad pública.

También hubo comentarios acusando que las “mentiras” provenían de la misma autoridad, mientras otros ironizaron diciendo que la gobernadora solo busca confrontar a Tribuna. Entre los reclamos se mencionó que el semáforo ya fue reparado y que, aunque se haya localizado al conductor, nada justifica una cápsula que calificaron como ridícula e innecesaria.

Las críticas subieron de tono cuando varios usuarios cuestionaron por qué la policía dedica tiempo a desacreditar a un medio en redes sociales en lugar de informar sobre hechos más graves, como personas baleadas. Otros señalaron que si alguien comenta a favor de la corporación es por miedo a perder su trabajo, y algunos reprocharon que mientras aumentan los delitos, la institución se enfoque en “videítos” que no aportan nada a la seguridad.

En conjunto, las reacciones mostraron molestia, desconfianza y un reclamo constante: que la SPSC abandone el contenido mediático y se concentre en resultados y transparencia, pues de la autoridad, dijeron, se espera trabajo en la calle, no disputas con la prensa.