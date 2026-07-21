PROVEEDORES MANTIENEN BLOQUEO A PROTEXTA HASTA OBTENER FECHA DE PAGO

Ciudad del Carmen.- A casi un mes del inicio del bloqueo en las instalaciones de Protexta, proveedores afectados aseguraron que no retirarán la protesta hasta recibir una fecha concreta para el pago de los adeudos, al considerar injusto que la empresa obtenga contratos millonarios mientras mantiene cuentas pendientes con sus acreedores.

Los manifestantes afirmaron que permanecerán en el lugar hasta que Protexta liquide los pagos pendientes. Además, señalaron que la empresa argumenta que no ha recibido recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex), versión que rechazaron al asegurar que la petrolera ya cumplió con los pagos correspondientes.

Por su parte, el asesor jurídico de Puertomar Servicios, Ramón Ignacio Cruz Metelín, informó que, tras una respuesta de Pemex en la que indicó que no puede intervenir directamente en el conflicto, ahora esperan que el Gobierno del Estado confirme la fecha de una reunión entre los proveedores, Protexta y representantes de la empresa productiva del Estado para buscar un acuerdo sobre el pago de los adeudos.

Indicó que la reunión podría realizarse con la participación de funcionarios estatales, representantes de Pemex y directivos de Protexta, con el objetivo de que la empresa establezca un calendario para cubrir los pagos pendientes.