EXIGEN QUE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL Y LA CODHECAM INFORMEN QUÉ HAN HECHO PARA GARANTIZAR DERECHOS A LA ACTIVISTA YAHARI

San Francisco de Campeche.- La diputada priísta Delma Rabelo Cuevas presentó ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para requerir información a la Fiscalía General, al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, sobre las actuaciones realizadas para garantizar los derechos de la activista Yahari Brito, quien está embarazada y sujeta a proceso judicial tras el 8M, por lo cual agrupaciones como el Colectivo Campeche por las 40 horas la consideran presa política.

Desde la tribuna, la legisladora enfatizó que la protección de los derechos humanos no puede condicionarse a la popularidad, ideología, filiación política o naturaleza del proceso legal que enfrente una persona.

Y preguntó: “¿La justicia es igual para todas y todos?… ¿dónde está la Secretaría de las Mujeres en un país donde la violencia contra las mujeres que crece a diario?, ¿dónde están quienes dicen que llegaron para protegerlas?, y ¿cuáles son los elementos que justifican mantenerla privada de su libertad?”, y le recalcó al pastor del Congreso, José Antonio Jiménez: “Esta mujer está siendo abandonada por el Estado”.

“Los derechos humanos no se suspenden cuando una persona enfrenta un proceso judicial, ni tiene partido político, ni colores, y la justicia tampoco debería tenerlos, por el contrario, es precisamente en esos momentos cuando el Estado tiene la mayor obligación de actuar con legalidad, humanidad y pleno respeto a la dignidad de las personas”, sostuvo la diputada.

Este Congreso no está para sustituir a la Fiscalía ni al Poder Judicial, pero sí para ejercer su función de control democrático y para exigir que todas las autoridades cumplan con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aseveró.

El punto de acuerdo solicita a las 3 instituciones informar, en el ámbito de sus competencias, de las actuaciones realizadas para garantizar el debido proceso y las medidas de protección implementadas, y que Derechos Humanos sí inició expedientes, emitió medidas cautelares o realiza acciones de acompañamiento.