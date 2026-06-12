A los políticos que se encierran en sus eventos y solo permiten la asistencia de sus incondicionales ya no les vamos a llamar miedosos, sino calculadores políticos, son buenos ‘calculeros’…

–“Oigan, preguntó interesado el bolero don Memín a sus dilectos amigos de tertulia. ¿Ustedes a qué razón atribuyen que la Emperatriz Claudia se haya negado a acudir a la inauguración del mundial de fútbol en el mítico estadio Azteca, en un evento transmitido a todo y con varios cientos de millones de personas conectados a esa transmisión?

–“El argumento que utilizó nuestra señora Presidenta, respondió presta doña Chela, quien por momentos dejaba aflorar sus antiguos amores cuatroteístas, es que ella prefería estar con el pueblo e incluso donó su boleto con el número 001 a una seguidora de Veracruz, para que esa persona pueda disfrutar de este evento de talla internacional”.

–“Ciertamente que el mundial de fútbol no es un evento para las clases populares, agregó el poeta Casimiro, cada entrada al estadio cuesta varios cientos de miles de pesos, cada cerveza están a más de dos mil pesos, y de las botanas ni hablar, así que es mentira pregonar que le trajeron el mundial a los mexicanos, se trata de un negocio multibillonario y como tal, el dinero no tiene nacionalidad” subrayó.

–“Respondiendo a tu pregunta, intervino don Julián, la principal razón por la que la presidenta no acudió a la inauguración del mundial de fútbol, es por cálculo político. Sabía que en las gradas y en los palcos no iban a estar los porristas de la 4T ni los chairos que todo le festejan, por lo que se iba a exponer a una estruendosa rechifla con transmisión a nivel mundial y se iba a derrumbar ese mito de que ella es una de las líderes más respetadas de todo el mundo”.

–“Entonces puedo traducir eso del ‘cálculo político’ como pánico a las masas y a la realidad? Porque esa y no otra es la única explicación lógica a su inasistencia. Si se supiera realmente fuerte y querida y querida por su pueblo, no le tendría miedo a miedo a ningún desencuentro” expresó.

–“Entonces a los políticos que se encierran en sus eventos y solo permiten la asistencia de sus incondicionales ya no les vamos a llamar miedosos, interpretó doña Chela, sino calculadores políticos, son buenos ‘calculeros’ y ‘calculeras’ porque casi todos los gobernantes de la 4T, entre ellos nuestra querida Tía le tienen pánico a la gente, y cuando a fuerzas tienen que asistir a eventos masivos, se llevan sonoras rechiflas y mentadas, como le hicieron a ella en el estadio de béisbol de los Piratas” recordó.

–“Esa es una muestra de la debilidad de los gobernantes de la 4T, coincidió el poeta Casimiro. En sus encuestas a modo tienen la aprobación del 80 por ciento de la gente, pero en la realidad lo que reciben son rechiflas y mentadas. Vuelvo a confirmar que este gigante llamado 4T tiene los pies de barro y les corre el miedo por la sangre” concluyó.