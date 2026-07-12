OTRA VEZ LA VIOLENCIA SACUDE SABANCUY; EJECUTAN A HOMBRE A BALAZOS

Un hombre identificado con las iniciales E.I.G., de 47 años, fue ejecutado a balazos la noche del sábado en la colonia Banco de Piedra, en Sabancuy, municipio de Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos tres disparos cuando se encontraba sobre la calle Aldama, entre Benito Juárez y Pedro Sainz de Baranda. La zona fue acordonada por las autoridades para el procesamiento de la escena.

La ejecución ocurrió a menos de un mes del homicidio de Eddy S.C., señalado de manera extraoficial como presunto vendedor de droga, quien fue atacado con alrededor de 30 disparos por un grupo armado. Tras ese hecho circuló un video en el que un sujeto identificado como “02” o “Cero Dos” se atribuyó el crimen y lanzó amenazas contra otros presuntos distribuidores de droga en Sabancuy.

El nuevo ataque armado vuelve a sacudir a Sabancuy y ocurre mientras continúan registrándose hechos de alto impacto en la comunidad, pese a que autoridades estatales han sostenido que este tipo de delitos corresponden a casos aislados.