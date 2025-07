NO LAS DEJEMOS SOLAS; ¡MUJERES BUSCADORAS!

Por: Dr. René Narváez Lozada | Locutor y periodista | “La voz de México”

Se dice que hay un incremento de PERSONAS DESAPARECIDAS en 2025 además aumento el 20% por ciento el número de mujeres entre ellas.

Falta claridad de los programas para atacar el delito de DESAPARICION DE PERSONAS y sus estrategias gubernamentales y sus acciones.

Las cifras de PERSONAS DESAPARECIDAS nos son muy confiables porque existe información diversa que difiere una de otra y por ejemplo les digo que mientras 1 de enero al 1 de julio de 2025 en México hay 1,227 DESAPARECIDAS y no localizadas informo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sin embargo, el Diario El Imparcial público EL 4 DE MAYO DE 2025 que Han desaparecido 5 mil 147 personas en México en 2025 según Registro Nacional.



Mi Dios hermoso y bueno, ¡Escucha las oraciones y el llanto de estas mujeres y te pido que respondas!



Se dice que para las madres y familias a quienes les desparecen o arrancan a un hijo o ser querido, a partir del momento de que suceda esto, ¡Su vida ya no es igual! Es más ya nada es igual… Y me pregunto ¿Cómo serlo? ¡Si no está con y junto a ellas ese pedacito de carne o ese ser que tanto han amado! Fíjese usted qué hoy hay 42 personas desaparecidas diariamente.



Recientemente este 11 de julio de 2025. En Hermosillo Sonora la valiente señora CECI PATRICIA FLORES quién forma parte de las MADRES BUSCADORAS la que han sido llamadas COLECTIVO DE MADRES BUSCADORAS denunciaron este 11 de Julo que encontraron un lugar o campamento con 3 fosas clandestinas, restos humanos calcinados, y más de 200 prendas de vestir algunas aparentemente ensangrentadas, el hallazgo fue en la calle norte 12 y cerca del panteón del crucero en la comunidad de Miguel Alemán dentro del municipio de Hermosillo Son. Hasta este momento se ignora cuantas personas pudieron haber sido sacrificadas ahì, pero es sin duda un hallazgo muy significativo que pone a la vista este cruel delito de PERSONAS DESAPARECIDAS y evidencia que el mismo sigue a la alza.



El fenómeno criminal de DESAPARICION DE PERSONAS EN MÈXICO sigue al alza y este DELITO CRIMINAL esta presente en los 32 estados de la República Mexicana, ¡Aunque usted no lo crea! Asi lo dice la pagina del gobierno en su INFORME NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS, donde se resalta que los estados donde existen mayores números de desaparecidos son según ellos los del gobierno mexicano son Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Estado de México.

Aunque en lo personal y en base a datos periodísticos, publicaciones e investigaciones y cruzamiento de información con testigos y otros periodistas yo tengo otros datos, ya que recientemente en Michoacán, Guerrero, Sonora, Baca California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, ha habido desaparición y levantamientos de personas, que hasta este momento no han sido localizadas, pero además han sido encontrados otros ranchos y predios que han servido para que los criminales se deshagan de las víctimas, lo que le gobierno de cada estado y consecuentemente el gobierno federal ¡No pueden negar!

El gobierno local y estatal y en el sexenio pasado con frecuencia para no investigar la DESAPARICIÓN DE PERSONAS decían o dicen hoy que esas personas pueden estar involucradas con delincuentes u operaciones criminales, “lo que no necesariamente es cierto” Y en contestación las MADRES BUSCADORAS Y LOS PADRES BUSCADORES le han respondido al gobierno y quienes dicen esto que “Un hijo delincuente puede merecer la CÁRCEL pero no la MUERTE” Y usted ¿Que opina?



Algo que no pueden negar las autoridades que en estados de la republica que son tradicionalmente seguros como Querétaro, y Yucatán, Campeche, Quintana Roo empiezan a surgir casos de PERSONAS DESAPARECIDAS, pero curiosamente destaca que sobre todo son mujeres las que han sufrido los ataques del crimen o feminicidas, no lo sé, pero son ellas las que han resentido con más fuerza las agresiones de este fenómeno criminal de DESAPARICIONES DE PERSONAS al grado que se dice que en 9 estados subió el 20% por ciento el índice criminal con este delito lo que es en verdad terrible o juzgue usted y por su fuera poco este ataque no es tan solo a las mujeres adultas sino a niñas y adolescentes,



Ahora bien, si se pregunta usted ¿Cuáles son los estados que tienen el mayor porcentaje de niñas y adolescentes desaparecidas? Les diré en este orden primer lugar Estado de México, segundo lugar Tamaulipas, Tercer lugar Jalisco, cuarto lugar Ciudad de México, quinto lugar Nuevo León; Sexto lugar Veracruz, séptimo lugar Michoacán y les siguen Sonora y Puebla aunque en estos dos estados esta casi un empate, y si le digo los demás estados se darán cuenta que en los 32 hay muchas MUJERES y personas DESAPARECIDAS, es decir no hay ni un solo estado de la república que se libre de este crimen tan atroz, lo que ya es un escándalo no tan solo nacional, si no INTERNACIONAL.



Al estar nuestro país adherido mediante TRATADOS INTERNACIONALES nuestro gobierno está comprometido a cumplir En los términos que dicta nuestra Constitución en el artículo 133 que a la letra dice “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” con los TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DESAPARICIÒN DE PERSONAS y especial con “EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ESTABLECE UN LISTADO DE CONDUCTAS QUE, CUANDO SE COMETEN EN DETERMINADOS CONTEXTOS, CONSTITUYEN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD” SIC.





Sé y me queda claro que el gobierno federal de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo de Investigación de Omar Harfuch y el gabinete de seguridad nacional, ejercito, armada, guardia nacional etc “está luchando con todo por revertir este fenómeno criminal de DESAPARICIÒN DE PERSONAS”, puedo decir incluso que todos en México nos damos cuenta, pero creo también que se debe hacer un llamado y que todas las autoridades ESTATALES y MUNICIPALES se comprometan y se involucren en serio en apoyar para combatir este HECHO DELICTUOSO CRIMINAL que hoy tiene en LUTO PERMANENTE a muchas MADRES DE FAMILIAS Y MUCHOS HOGARES MEXICANOS… Incluso la sociedad mexicana en su conjunto debemos intervenir para que termine esta cruel práctica criminal… Por lo que le pido a la presidenta de la República que a estas MADRES BUSCADORAS ¡No las deje solas!