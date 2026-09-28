MÉXICO DESTINA CADA VEZ MÁS RECURSOS AL COSTO DE SU DEUDA: REPÚBLICA FIFIDONIA

México no tiene una fecha específica para liquidar su deuda pública, debido a que está integrada por distintos instrumentos con diferentes vencimientos. Un video de República Fifidonia explica que cuando una obligación vence, el Gobierno puede pagarla o refinanciarla mediante nueva deuda. El material señala que Hacienda ha realizado operaciones para sustituir compromisos con vencimientos entre 2026 y 2035 por instrumentos con plazos que llegan hasta 2057.

El video destaca que el costo financiero representa una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos: pasó de alrededor de 9 pesos por cada 100 en 2012, a 12 pesos en 2018, y para 2027 se proyectan cerca de 17 pesos. También explica que una deuda equivalente al 56% del PIB significa que el saldo de las obligaciones supera la mitad de lo que produce la economía en un año, aunque el PIB no representa recursos disponibles para el Gobierno, pues solo una parte se convierte en ingresos públicos mediante impuestos y otras fuentes.