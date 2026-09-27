EXPEDIENTE | SANSORES, CON VISIÓN POLÍTICA DISTORSIONADA

El grave desequilibrio mental que demuestra públicamente la gobernadora Layda Sansores, y que la ha llevado a plantear realidades inexistentes —vamos requetebién en economía, según ella, y sostiene que Morena es casi un partido invencible—, ha causado honda preocupación entre la población campechana.

Ya no se trata solamente de su salud física, la que ha pregonado que “está mejor que nunca” y ha negado que la hayan hospitalizado, sino también el tema del funcionamiento correcto de sus neuronas y de su capacidad de raciocinio.

En su programa del pasado martes, la mandataria morenista expresó una perla de colección para quienes gustan archivar sus frecuentes dislates discursivos.

“Los de la oposición están desesperados, vi un programa de analistas de Tercer Grado, donde reconozco a Ana Magalone que es una mujer muy seria, haciendo el análisis de que esta muy difícil para toda la oposición poderle ganar a Morena”.

Añadió: “Morena se ha convertido en un movimiento, como que estamos muy conectados con el corazón, creemos en lo que estamos haciendo, vemos los beneficios que no nos lo platican y nos ponen una maqueta, y entonces dicen, (los de la oposición) ya no saben qué hacer, qué inventar, porque no tienen proyecto.”

“Eso le ha faltado a la oposición, lo repetían uno y otro, había cinco analistas y no hubo uno que dijera lo contrario y eso habla de que estamos bien…”

Quizá el problema de la señora Sansores es que le presentan información sesgada. La manipulan con facilidad para que diga públicamente verdaderas barbaridades.

Porque, de entrada, es falso que sea “muy difícil ganarle a Morena”. Es más, ese Movimiento ha entrado en un proceso de autodestrucción que no tiene remedio ni solución.

Sus múltiples actos de corrupción, sus vínculos con grupos delictivos y criminales, el saqueo a la nación a través del huachicol fiscal, sus gobernadores y senadores acusados por Estados Unidos, etcétera, han erosionado con severidad lo que fue, ciertamente, un movimiento fuerte.

Es más, los pronósticos electorales más reservados advierten, por ejemplo, que de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, los morenistas ganarán cuando mucho cinco, y eso a punta de fraude, compra de votos, y posiblemente con el apoyo de grupos criminales.

Para no ir muy lejos, La Encuesta.Mx publicó hace unos días un sondeo en que preguntó ¿por cuál partido nunca votarías para la presidencia? y el 40.1 por ciento contestó que por Morena; el 24.9 por ciento dijo que por el PRI, el 16.8 por el PAN, 6.1 por el Verde, 4.8 por el PT y 3.9 por ciento por Movimiento Ciudadano.

Quizá esta medición no tomó en cuenta a los que vieron el programa “Tercer Grado”, al que se refirió la señora Sansores, o a lo mejor tampoco le tomó su opinión a los chairos fanatizados que se desgarran las vestiduras en defensa de la inexistente cuarta transformación.

Lo cierto es que varios sondeos han coincidido que Campeche será uno de los tropiezos más dolorosos para Morena en el 2027. Y lo curioso es que los análisis coinciden en lo mismo: Layda Sansores, es la principal causante de la caída de Morena en la entidad.

Esta semana, la alianza opositora dio un paso importante en Campeche tras el pronunciamiento del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el sentido de que está firme la alianza con Movimiento Ciudadano en la entidad.

Alito sostuvo que los priístas no tienen reparo en que el abanderado sea Eliseo Fernández Montufar, y eso volvió a encender los focos de alarma en el cuarto de guerra de la gobernadora Sansores y de su partido, Morena.

Por eso reiniciaron la publicación de encuestas a modo, en que colocan a su candidato Pablo Gutiérrez, con ventajas irreversibles y por eso la narrativa gubernamental que repite la propia gobernadora, de que “la oposición no tiene proyecto” y de que “es muy difícil ganarle a Morena”.

Lo que debería hacer la gobernadora es leer la letra chiquita de sus publicaciones. Esas donde la gente de carne y hueso reacciona y comenta con crudeza lo que de verdad siente y piensa.

La señora Sansores podría sumar las opiniones en contra y las que reaccionan en son de burla, para tener una idea real, no ficticia, inventada ni acomodada a sus creencias, de lo que podría pasar en Campeche en los comicios de 2027.

Vivir engañada no la conduce a ningún lado, y pretender con sus dichos engañar al pueblo, es una verdadera burrada porque nadie cree en ella, y eso ya tampoco tiene remedio.