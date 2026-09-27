“¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CAMPECHE?”; CIERRE DE NEGOCIOS Y MENOR CONSUMO EVIDENCIAN DIFÍCIL SITUACIÓN, SEÑALA NELLY MÁRQUEZ

-Urge reactivar la economía, advierte

San Francisco de Campeche.- La panista Nelly Márquez Zapata cuestionó la situación económica que enfrenta Campeche ante las bajas ventas, el menor consumo y el cierre de establecimientos, y llamó a impulsar acciones que generen mejores condiciones para el comercio local.

A través de sus redes sociales, utilizó como ejemplo el reciente cierre de All Sport, establecimiento que operaba en Plaza Galerías Campeche, para advertir sobre las dificultades que enfrenta el comercio local.

Su señalamiento se suma a las expresiones de preocupación que distintos comerciantes han manifestado durante este año por las bajas ventas y la situación que atraviesan sus negocios.

Márquez Zapata insistió en que, más allá de los discursos sobre recuperación económica, se requieren condiciones que permitan mantener abiertos los negocios, fortalecer el consumo y generar oportunidades en la entidad.