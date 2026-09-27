EXPEDIENTE | LAYDA SE BURLA DE LA DEBACLE ECONÓMICA

Mientras que las agrupaciones empresariales alertan sobre la grave crisis económica que afecta al Estado de Campeche con la finalización de negocios, retiro de franquicias, cierre de maquiladoras y el desempleo que generan, la gobernadora Layda Sansores San Román, con esa sonrisa cínica que la caracteriza, asegura que “estamos requetebién”.

Su secretario de Desarrollo Económico, el exconvicto Jorge Luis Lavalle Maury se cuelga de una inversión en marcha por 500 millones de pesos parte del Grupo Richaud para expandir sus instalaciones donde fabrican sus frituras, envases de plástico y demás, para maquillar la situación y decir que la economía marcha sobre ruedas.

De paso, el exsenador que repartió sobornos del grupo Odebrecht para que se aprobara la reforma energética a la que con tanta pasión se opusieron los verdaderos morenistas, cuestiona que los campechanos estén alarmados porque la debacle económica empeora cada día más. “Eso es politizar la situación”, dijo, para evadir su culpa en el problema.

Pero las cifras económicas negativas no tienen tinte partidista, son resultado de pésimas o nulas políticas públicas para la atracción de inversiones, para el otorgamiento de estímulos para la generación de empleos, o para incentivar la producción del sector social como son los apicultores, artesanos, pescadores, fruticultores, ganaderos, etcétera.

Porque, fuera de su Plan Campeche, que es iniciativa 100 por ciento federal y que recibe recursos totalmente federales, ¿qué ha hecho el Gobierno de la señora Sansores para estimular la actividad productiva que genera divisas y aporta al Producto Interno Bruto? Nada. Absolutamente nada.

Molesta a la gobernadora Sansores y a su equipo de desarrollo económico encabezado por Lavalle Maury, que les restreguen las cifras de la realidad-real sobre la crisis que afrontamos. “Les da urticaria, les da diarrea”, según ha manifestado públicamente la propia mandataria, refiriéndose obviamente, a sus opositores.

Pero son datos oficiales, proporcionados por el Inegi, por el IMSS y por otras agrupaciones que se especializan en el tema.

Para ubicarlos en su realidad y recordarles que no vamos “requetebién” como cínicamente sostiene la señora Sansores, vale recordar el cierre de la maquiladora AMMAR II en el Municipio de Calkiní, que dejó 400 desempleados.

En Tenabo, el cierre de dos plantas textiles eliminó de golpe 800 empleos directos, el retiro de Lapa Lapa dejó sin trabajo a otras 50 personas, la inminente liquidación de los 700 u 800 trabajadores de la maquladora Karims, y el posible retiro de la maquiladora Momentec Brands, ubicada entre Bécal y Tepakán, dejará a otros 900 campechanos sin empleo.

¿Vamos requetebién?

Con datos duros, esta semana, el diputado federal Rubén Moreira Valdez le demostró a la gobernadora que los indicadores económicos muestran una situación preocupante: en 2024, la actividad económica de Campeche disminuyó 7.7 por ciento, en el cuarto trimestre de 2025 cayó 10.6 por ciento a tasa anual, mientras que en el primer trimestre de 2026 volvió a registrar una contracción de 5.2 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi.

El Inegi también reportó que Campeche inició el 2026 liderando la peor caída nacional en puestos de trabajo remunerados (-5.7%) y de informalidad, y que bajo la Administración de Layda Sansores, Campeche se consolidó en el último lugar de generación de empleo formal en todo el país, acumulando una pérdida superior a los 10 mil empleos en el último año.

EL Inegi también reportó que 257 mil personas se encontraban en alguna modalidad de empleo informal, equivalentes al 60.3 por ciento de la población.

¿Vamos requetebién?

El diputado Moreira alertó que el gasto federal para Campeche pasaría de 197 mil 842 millones de pesos en 2018 a 123 mil 110 millones en 2027, una reducción de 74 mil millones de pesos, lo que podría profundizar aún más la crisis que se vive en el Estado.

El gasto etiquetado para salud pasaría de 96 millones de pesos en 2018 a 41 millones en 2027, mientras que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud caería de 2 mil 342 millones a 533 millones de pesos.

En infraestructura carretera, el rubro de Comunicaciones contempla apenas 25 millones de pesos para 2027, una reducción de 99 por ciento respecto de 2018. También habrá disminuciones para el sector agropecuario, turismo y cultura, este último rubro no tendría recursos destinados.

Para Carmen el panorama es más incierto aún, pues no se ha presupuestado alguna partida adicional para saldar las deudas que Pemex tiene con sus proveedores, lo que propiciará que continúe el cierre de empresas, comercios, pequeños negocios, y que el desempleo se dispare otra vez.

¿Vamos requetebién?

Ni la gobernadora Sansores, ni su secretario Lavalle Maury pueden admitir la realidad. Si lo hacen, aceptarían su estrepitoso fracaso, y darían elementos a sus opositores para exigir que se larguen de la Administración Pública, y a eso es a lo que realmente le tienen pavor.

Se quieren mantener en el poder a costa de lo que sea, aunque con ello terminen de hundir al Estado de Campeche.