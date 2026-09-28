lunes, septiembre 28, 2026
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LA INSEGURIDAD NO SE COMBATE CON OBRAS POPULISTAS COMO EL BARQUITO DEL MALECÓN DE LA CAPITAL Y EL JAGUAR: RENATO GONZÁLEZ

-Hay que asignar dinero a la compra de patrullas y contratación de más policías para reforzar la vigilancia, y planificar estrategias preventivas

El clima de inseguridad caracterizada por b@l@cera$ y £jecuc¡on€s obedece a una decadencia social propiciada por la manera en que el Estado es gobernado, porque la cabeza está mal y enfocada en hacer barquitos en el malecón de la capital, jaguares y trenes (Tren Ligero) como el que costó más de mil millones de pesos y en un populismo que no ayuda en nada, en lugar de asignar dinero a la compra de patrullas y contratación de más policías para vigilar, aseveró el dirigente priísta Renato González Domínguez.

Consideró que las autoridades deben reforzar la prevención del delito y recuperar la presencia policial en las zonas consideradas de mayor riesgo, pues no basta con acciones de infraestructura o programas sociales, sino se requieren patrullajes constantes, más elementos, mejores condiciones para los policías y estrategias de inteligencia.

No es cuestión de partidos, sino de la sociedad, aseveró González Domínguez, y afirmó que la ciudadanía no debe acostumbrarse a escuchar diariamente sobre esos hechos delictivos.

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