PAYASO ESTRELLITA ACUSA A PAREJA DE DIPUTADA ALEJANDRA HIDALGO DE AGREDIRLO POR CONFUNDIR UN NOMBRE

El payaso Estrellita, quien se desempeñó como maestro de ceremonias durante una cabalgata ganadera en Champotón, denunció públicamente haber sido agredido y amenazado, señalando como presunto responsable a la pareja de la diputada Alejandra Hidalgo Zavala.

A través de una publicación en redes sociales, explicó que durante su trabajo cometió el error de mencionar incorrectamente un nombre, situación por la que ofreció una disculpa. Sin embargo, afirmó que la equivocación no justificaba la agresión que, según su relato, sufrió durante el evento.

El payaso Estrellita manifestó que acudió a la cabalgata únicamente para trabajar y negó haber tenido la intención de faltarle al respeto a alguna persona. Por ello, decidió hacer público lo ocurrido y responsabilizó a quienes señaló por cualquier situación que pudiera presentarse en su contra o contra su familia.

También aclaró que su intención no es generar confrontaciones, sino dejar constancia de lo ocurrido y pedir respeto hacia quienes realizan su trabajo en este tipo de eventos.