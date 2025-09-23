EN REDES: REVELAN QUE MINISTRO HUGO AGUILAR PRESUME “RECORTE” SALARIAL, PERO TIENE 75 ASESORES CUANDO NORMA PIÑA SÓLO TENÍA 6

En una publicación en sus redes sociales, el especialista en derecho penal económico Enrique Ogaz Díaz, revela que en el portal de la Suprema Corte de Justicia del Bienestar, el ministro Hugo Aguilar informa que se bajó el sueldo, pues sólo gana 137 mil pesos mensuales contra los 206 mil de Norma Piña, sin embargo, él necesita 75 asesores mientras la exministra sólo tenía 6.

El texto señala: “En el portal de la Suprema Corte de Justicia del Bienestar, el ministro Hugo Aguilar “presume” que se bajó el sueldo, pues mientras Norma Piña ganaba 206,000 pesos mensuales, él solamente gana 137,000. ¿Cuál es el truco? Que mientras Norma Piña tenía únicamente seis asesores, el presidente de la Corte del Bienestar necesita setenta y cinco”.

Y continúa: “Así que, objetivamente hablando, ni son más austeros (porque cada ministro cuenta con más de diez veces la cantidad de asesores que los anteriores) ni tampoco son (por mucho) personas más preparadas, ya que requieren 75 asesores para decirles hasta cómo amarrarse los zapatos. Cuando los mexicanos podamos tener discusiones civilizadas, aceptando verdades para llegar a conclusiones útiles empezaremos a mejorar como sociedad”.

Habrá personas que votan por Morena pero que son pensantes y puedan darse cuenta de los errores que han representado estas malas reformas (porque no se hicieron como deberían haberse hecho), y hay quienes comen croquetas, no entienden nada y apoyan todo porque reciben un programa social. Hasta ahí la publicación.